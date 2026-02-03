В Индии расторгли брак из-за отказа супруги употреблять еду с луком и чесноком

Фото: 123RF.com/pronyaevg

Высокий суд штата Гуджарат в Индии признал законным развод мужа с женой из-за ее строгой саттвической диеты. Об этом сообщает Times of India.

Было установлено, что отказ женщины употреблять еду с луком и чесноком по религиозным убеждениям стал для мужа формой психологического давления. Мужчина утверждал, что постоянные конфликты из-за питания ухудшали отношения, несмотря на то что свекровь готовила еду отдельно для жены.

Женщина не оспаривала само расторжение брака, но требовала увеличить алименты до 20 тысяч рупий (около 22 тысяч рублей) в месяц. Суд оставил прежнюю сумму – 10 тысяч рупий (около 16,7 тысячи рублей) с учетом скромного дохода мужа (62,7 тысячи рупий в год, около 52,4 тысячи рублей) и наличия собственного заработка у женщины.

