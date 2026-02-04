Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 23:05

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: в суде допросили всех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокусе"

В суде допросили всех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В суде допросил всех 19 фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

По его словам, предполагаемые исполнители теракта признали вину, однако Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – нет. При этом, как уточнил собеседник агентства, есть и фигуранты, которые признали свою вину частично.

По информации источника агентства, Диловар Исломов владел автомобилем Renault Symbol, на котором преступники скрылись с места и были задержаны в Брянской области. Он продал машину в феврале 2024 года, однако страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

Исроил Исломов является гражданином Таджикистана и в тот момент имел ВНЖ в России. Алишер Касимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является российским гражданином. Он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Как говорил Касимов в суде, он не знал о планах террористов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники.

Как писали СМИ, родственники погибших в теракте не приходят на судебные заседания, чтобы не переживать трагедию заново.

"Московский патруль": в Москве прошло первое слушание по делу о теракте в "Крокусе"

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествия

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика