РИА Новости: в суде допросили всех фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В суде допросил всех 19 фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

По его словам, предполагаемые исполнители теракта признали вину, однако Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – нет. При этом, как уточнил собеседник агентства, есть и фигуранты, которые признали свою вину частично.

По информации источника агентства, Диловар Исломов владел автомобилем Renault Symbol, на котором преступники скрылись с места и были задержаны в Брянской области. Он продал машину в феврале 2024 года, однако страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

Исроил Исломов является гражданином Таджикистана и в тот момент имел ВНЖ в России. Алишер Касимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является российским гражданином. Он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Как говорил Касимов в суде, он не знал о планах террористов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники.

Как писали СМИ, родственники погибших в теракте не приходят на судебные заседания, чтобы не переживать трагедию заново.

