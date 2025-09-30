Форма поиска по сайту

30 сентября, 09:37

Происшествия
РИА Новости: родственники погибших в "Крокусе" избегают судебных заседаний

Родственники погибших в "Крокусе" избегают судебных заседаний – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Родственники погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" не приходят на судебные заседания, чтобы не переживать произошедшую трагедию заново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

"В суд для опроса вызывают всех потерпевших по делу, как непосредственных посетителей концерта, так и родственников погибших в теракте", – отметил собеседник СМИ.

За все время в суд всего лишь несколько раз приходили родственники погибшего человека. Но чаще всего на заседаниях появляются те, кто "мало что видел", отметил один из участников дела.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Защита потерпевших попросила следствие арестовать активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, включая Crocus Group, АО "Крокус", частное охранное предприятие "Крокус профи" и АО "Крокус интернешнл".

Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествия

