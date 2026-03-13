13 марта, 17:08

Правнучка Хрущева попала в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Правнучка Никиты Хрущева Нина внесена в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, Хрущева принимала участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также выступала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником. При этом сейчас Хрущева проживает за пределами страны.

Также в перечень были включены журналист Сергей Резник, экономист Екатерина Журавская, публицист Вадим Штепа и активист Алексей Нестеренко.

Резник, как утверждается, участвовал в распространении материалов иноагентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Помимо этого, он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и отождествлял страну с террористической организацией.

В свою очередь, Журавская распространяла недостоверную информацию о решениях властей, выступала против СВО, участвовала в распространении материалов иноагентов и включенных в перечень организаций. Кроме того, она содействовала сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Штепа, по данным Минюста, принимал участие в создании аналогичных материалов иноагентов и организаций, распространял недостоверную информацию и выступал против СВО. При этом он взаимодействует с организациями, включенными в реестр, и проживает за пределами России.

Внесенный в реестр Нестеренко аналогично принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций. Участвовал в распространении информации о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине и содействовал сбору денег для организации, включенной в единый федеральный список организаций, признанных террористическими. Кроме того, он осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией был исключен благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь".

Ранее в отношении актера Семена Трескунова, внесенного в РФ в перечень иноагентов, было возбуждено уголовное дело. Он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иноагента. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

