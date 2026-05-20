Эксперт Маклакова призвала женщин не заставлять мужей присутствовать на родах

Актриса Марина Федункив не поддержала идею парных родов: она заявила, что этот процесс не сближает супругов, а в некоторых случаях и вовсе дает обратный эффект. Реально ли это, разбиралась Москва 24.

"Мешает работать"

Актриса Марина Федункив выступила против концепции партнерских родов на шоу "Вопрос ребром". Она рассказала, что в ее случае супруг не присутствовал во время появления малыша на свет (звезда родила сына Теодора осенью 2024 года, когда ей было 53 года).



Марина Федункив актриса Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. Мыдаже помыли чуть-чуть. <...> Тогда папу позвали, чтобы он посмотрел.

Звезда "Реальных пацанов" назвала заблуждением мнение о том, что совместное пребывание на родах сближает партнеров. По ее словам, многие женщины ошибочно рассчитывают пробудить в мужчине большее уважение и ценность через такой опыт, однако в реальности эти надежды редко себя оправдывают.

В свою очередь, врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в разговоре с Москвой 24 также раскритиковала идею партнерских родов.

"Конечно, если муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках – это хорошо. Но когда начинаются потуги, это картинка не для слабонервных, поскольку происходят не самые приятные с эстетической точки зрения вещи", – объяснила эксперт.

При этом многие женщины сами не хотят демонстрировать роды, отметила она.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ И если будущая мама против, а мужчина настаивает, мы слушаем женщину. Если оба хотят, нужно понимать, что при виде крови и боли будущий отец может потерять сознание, особенно если он далек от медицины. Кстати, многие медики совершенно не желают участвовать в родах жены. На мой взгляд, это мешает профессионалам работать, потому что акушерство – это экстренная помощь.

Эксперт предупредила, что в таком процессе никогда нельзя запрограммировать результат: роды в любой момент могут пойти не так. Женщинам с патологическим течением беременности тоже не стоит звать с собой мужей – рядом должны быть только профессионалы.

"Что касается вопроса сближения пары, оно происходит в процессе беременности, а не при родах. Желание совместно воспитывать малыша определяется более значимыми вещами: насколько желанный ребенок, как тяжело он достался", – считает врач.

В свою очередь, совместные занятия по подготовке к родам (правильное дыхание, упражнения) являются хорошей практикой, в которой мужчина как раз должен участвовать, подчеркнула Ерофеева.

"Неизвестно, как все обернется"

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24 обратила внимание на то, что поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи.

"В моей практике были истории, когда после партнерских родов мужчина говорил: "Я не могу заниматься сексом с женой после того, что увидел". И это не про сохранение мужской психики, а про сохранение супружеских отношений в целом. Неизвестно, как все может обернуться. Например, на обычную операцию тоже никого не зовут – ни мужчин, ни женщин. Вся поддержка – либо до, либо после", – сказала эксперт.





Наталья Панфилова семейный психолог Что касается тех пар, где партнерские роды смогли укрепить отношения, то здесь, например, муж мог быть причастен к медицине. В такой ситуации он способен применить профессиональные знания, гордиться собой. Например, он мог быть встроен в процесс, помогать, что даст ему ощущение пользы. И женщина понимает: благодаря мужу ей вовремя вытирали пот со лба, приносили воду и так далее. Но, на мой взгляд, такие случаи крайне редки.

При этом шок из-за родов – это не особенность психики мужчин. Реакция может быть у любого: у мамы, бабушки и так далее. Даже у медиков случаются моменты, когда им морально тяжело даются определенные манипуляции, объяснила психолог.

"Профотбор происходит еще в институте: вдруг выясняется, что при виде большого количества крови человеку плохо и он не может себя собрать. Если студент не справится с этой реакцией, ему будет сложно стать врачом", – отметила Панфилова.

В свою очередь, психолог Наталья Маклакова подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что с партнером важно обсуждать процесс родов и не заставлять присутствовать на них. Любое действие, совершенное насильственно, не принесет ничего положительного.





Наталья Маклакова психолог Всегда больше эффекта и радости от того, что человек делает добровольно. При этом признаков, что конкретной паре противопоказаны парные роды, нет. Когда работаешь на сеансе, видишь, как у людей устроена психика, кто способен нормально отреагировать, а кто нет.

Чтобы подготовить пару к родам, а также объяснить, как именно они проходят, эксперт посоветовала посетить психолога при роддоме. Специалисты, которые там работают, зачастую являются доулами и ведут пары на курсах: учат дышать, рассказывают обо всем, подготавливают, делятся опытом, заключила Маклакова.