Психолог Сулим объяснила рост популярности соло-материнства в России

Одинокие россиянки стали чаще рожать от доноров: спрос на ЭКО увеличился на 50% за четыре года, сообщили СМИ. С чем это связано, разбиралась Москва 24.

Партнер не нужен?

В России появился тренд на соло-материнство: все больше женщин заводит детей без возлюбленного с помощью процедуры ЭКО, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на профильные клиники.

В отличие от статуса "мать-одиночка", она осознанно решает рожать и воспитывать ребенка одна. По данным СМИ, на этом фоне спрос на ЭКО и внутриматочную инсеминацию вырос за последние четыре года на 40–50%.

Больше всего услуга стала востребована среди одиноких здоровых женщин в возрасте от 30 до 45 лет. Как правило, это обеспеченные карьеристки, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи, столкнувшись с изменами, абьюзом и холодностью партнеров. Отсюда – желание избежать повторения негативных сценариев, говорится в публикации.

Однако врач – акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Роман Котенко уточнил в разговоре с Москвой 24, что делать выводы о какой-либо тенденции необходимо на основе точной медицинской статистики. При этом, исходя из личной практики, случаев, когда женщины осознанно выбирали путь соло-материнства, действительно стало больше.





Роман Котенко врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук В основном на такой шаг решаются женщины более позднего возраста, от 35 и старше, которые понимают, что в ближайшее время вряд ли найдут подходящего партнера, а репродуктивную функцию хочется выполнить. Хорошим репродуктивным возрастом считается период до 35 лет, от 35 и старше обозначается как поздний. Крайний желательный срок для обращения за такой процедурой – до 45 лет.

Котенко уточнил, что ЭКО для одинокой женщины технически не отличается от стандартного, за исключением источника генетического материала: используется донорская сперма вместо партнерской. Женщина может выбрать желаемого донора из списка анкет.

"В них указывается множество деталей, например группа крови, цвет волос, глаз, национальность, образование. Также на каждой анкете закреплена не фактическая, а именно детская фотография мужчины, поскольку донорство в России является анонимным", – рассказал врач.

Снимок необходим, чтобы женщина могла представить себе донора, сформировать приемлемые для себя характеристики и прототипы. Как только выбор сделан, специалисты размораживают биоматериал и запускают процесс, заключил эксперт.

Двойная ответственность

Рост популярности соло-материнства объясняется страхом остаться без детей. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, тревогу и напряжение усиливают экономическая нестабильность и проблемы в личных отношениях с мужчинами. В таком случае женщина находит для себя единственный рационально приемлемый выход – обзавестись ребенком самостоятельно, не надеясь на потенциального мужа или партнера.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Однако нужно серьезно подумать и трезво оценить свои ресурсы, возможности и последствия. "Соло-мама" в любом случае столкнется с разными оценочными мнениями. Ей важно иметь точку опоры – например, знать, что близкие поддерживают и разделяют этот выбор. Хорошо, если в окружении есть члены семьи, братья, сестры, родители – те, кто может помочь хотя бы психологически. Порой этого бывает достаточно.

Решение стать "соло-мамой" должно приниматься взвешенно, путем анализа всех ресурсов, в том числе финансовых. Стоит четко продумать пути отступления на разные случаи, включая потерю работы. Важно также решить, кто будет помогать с ребенком и стоит ли закладывать на это дополнительные ресурсы вроде обращения к няне, объяснила специалист.

"Еще один ключевой факт: будущей маме нужно подумать, есть ли у нее возможность получать психологическую помощь. Эта роль – своего рода психологический вызов, справиться с которым в одиночку далеко не всем под силу. Тема здоровья также должна быть учтена: в процессе беременности или после нее могут возникнуть проблемы. Все это требует обсуждения заранее", – рассказала психолог.

Безусловный плюс такого решения – создание семьи, ведь женщина и ребенок – уже ячейка общества. Однако важно понимать, что мама будет нести двойную нагрузку по всем фронтам по сравнению с родителями в полных семьях, поэтому нужно быть к этому готовой заранее, заключила Сулим.