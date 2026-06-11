Голуби устроили нашествие в больнице в Малайзии

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В одной из государственных больниц Малайзии пациенты пожаловались на голубей, устроивших нашествие в медучреждение. Птицы свободно летают по палатам, клюют пищу пациентов и оставляют помет. Об этом сообщает Asia One.

По словам пациентов, персонал не реагирует на жалобы, а медсестры называют происходящее обычным делом. Птицы появляются в основном по вечерам. В соцсетях ситуация вызвала резкую критику системы здравоохранения.

Администрация больницы подтвердила наличие проблемы. Там объяснили, что вокруг здания много деревьев, где гнездятся голуби и вороны. Руководство пообещало усилить меры по борьбе с птицами совместно с местными властями и заверило, что принимает все меры для безопасности и чистоты.

Ранее в индийском городе Гонда стая крыс устроила нашествие в ортопедическом отделении клиники государственного медицинского колледжа. Грызуны бегали по кислородным трубкам и забирались на прикроватные тумбы с продуктами.

По версии местных властей, причиной появления вредителей стали пищевые отходы, которые в палате оставляли родственники пациентов. Руководителю медучреждения объявили выговор.