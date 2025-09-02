Медведь атаковал мужчину, вышедшего из дома на работу в США

Фото: 123RF/mihaidancaescu

Медведь напал на мужчину, когда тот выходил из дома на работу в американском штате Флорида. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на USA Today.

Со слов Александра Рохаса, он столкнулся с двумя молодыми медведями, преградившими ему дорогу, как только он открыл дверь.

"У меня было три варианта: попытаться еще раз открыть дверь позже, побежать налево – но там уже стоял второй медведь, или броситься прямо в лес, где могла быть медведица", – рассказал мужчина.

Однако, пока он размышлял, один хищник обошел его и набросился. Зверь укусил американца за руку и поцарапал грудь, когда попытался вцепиться в ребра.

Тем не менее Рохасу удалось отбиться. Он ударил медведя по носу и сбил его с ног, а затем перепрыгнул через машину и убежал по улице. Позже пострадавшего доставили в местную больницу, где зашили раны на руке и животе.

Через несколько дней бригада по охране рыбы и дикой природы Флориды вернулась в район с ловушками, чтобы поймать агрессивного медведя. Однако на данный момент усилия не увенчались успехом.

Ранее медведь напал на 39-летнего жителя Приморского края, когда тот ушел в лес за грибами. Мужчина смог самостоятельно выбраться из лесного массива, после чего родственники доставили его в больницу. Состояние пациента оценивалось как стабильное.

Еще одно нападение случилось в Елизовском районе Камчатского края. Там зверь напал на спящую туристку, когда она находилась в палатке. Медведя отогнали другие отдыхающие, прибежавшие на крик женщины.