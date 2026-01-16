Москвичей пригласили посетить энтомологическую лабораторию в "Биокластере"

Фото: gbmt.ru

В декабре в столице начала работу новая площадка "Биокластера" – павильон № 28 "Пчеловодство". Здесь была открыта первая в России общедоступная лаборатория энтомологии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Там гостям представляется возможность изучить насекомых под микроскопом и участвовать в научно-просветительских программах. Причем посетители могут не только рассмотреть объекты в микроскоп, но и наблюдать их на большом экране.

Как уточнили в пресс-службе департамента культуры, в лаборатории проводятся занятия, на которых подробно рассказывается о строении насекомых, их разнообразии в Москве и основах пчеловодства. Интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" посвящена жизни насекомых, и особое внимание уделяется медоносным пчелам.

На экспозиции насекомые представлены со всех сторон, что дает возможность их всестороннего изучения. Например, в одной из витрин расположился большой макет зеленого кузнечика, созданный специально для павильона № 28.

Рядом находится голограмма ротового аппарата этого насекомого, которая не только светится, но и имитирует движение его головы. Благодаря этим экспонатам можно детально рассмотреть каждую щетинку и часть хоботка. Кроме того, во время обзорных экскурсий научные сотрудники рассказывают посетителям, где обитают кузнечики, какова их роль в природе и почему их не следует бояться.

Сразу за ним установлена еще одна уникальная модель – ротовой аппарат комара. Как и в случае с кузнечиком, к ней добавили голограмму, превращающую эту часть экспозиции в "комнату страха".

В свою очередь, две гигантские пчелы пришли в экспозицию из старой коллекции. Ранее эти насекомые пользовались особой популярностью у посетителей, но после обновления выставки было решено заменить оригинальные экземпляры на более точные копии.

Рядом с моделями установлены VR-очки, позволяющие гостям посмотреть на "Жужжащий мир" глазами пчелы. Однако сотрудники рекомендуют с осторожностью использовать этот медиа-формат людям с проблемами вестибулярного аппарата.

Вместе с тем для любителей живой природы в витринах представлены разнообразные насекомые, включая африканских бронзовок. Через стекло посетители могут наблюдать за их интересной походкой и активной жизнью.

Такой же подход использовался на выставке "Морфогенез. Живая природа", где каждый мог познакомиться с пауками, многоножками, тараканами и другими существами, вызывающими страх. Многие посетители "Биокластера" неоднократно выражали благодарность научным сотрудникам за возможность взглянуть на свои фобии с новой стороны.

Всего в "Биокластере" для посетителей приготовлено свыше 1,1 тысячи экспонатов из энтомологических коллекций Биомузея, живых насекомых в инсектариях и мультимедийные игры, помогающие различать кусачих и безобидных существ. При этом специальная "комната страха" рассказывает о том, каких насекомых стоит опасаться, а какие на самом деле безобидны.

