Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 19:07

Общество

Москвичей пригласили посетить энтомологическую лабораторию в "Биокластере"

Фото: gbmt.ru

В декабре в столице начала работу новая площадка "Биокластера" – павильон № 28 "Пчеловодство". Здесь была открыта первая в России общедоступная лаборатория энтомологии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Там гостям представляется возможность изучить насекомых под микроскопом и участвовать в научно-просветительских программах. Причем посетители могут не только рассмотреть объекты в микроскоп, но и наблюдать их на большом экране.

Как уточнили в пресс-службе департамента культуры, в лаборатории проводятся занятия, на которых подробно рассказывается о строении насекомых, их разнообразии в Москве и основах пчеловодства. Интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" посвящена жизни насекомых, и особое внимание уделяется медоносным пчелам.

На экспозиции насекомые представлены со всех сторон, что дает возможность их всестороннего изучения. Например, в одной из витрин расположился большой макет зеленого кузнечика, созданный специально для павильона № 28.

Рядом находится голограмма ротового аппарата этого насекомого, которая не только светится, но и имитирует движение его головы. Благодаря этим экспонатам можно детально рассмотреть каждую щетинку и часть хоботка. Кроме того, во время обзорных экскурсий научные сотрудники рассказывают посетителям, где обитают кузнечики, какова их роль в природе и почему их не следует бояться.

Сразу за ним установлена еще одна уникальная модель – ротовой аппарат комара. Как и в случае с кузнечиком, к ней добавили голограмму, превращающую эту часть экспозиции в "комнату страха".

В свою очередь, две гигантские пчелы пришли в экспозицию из старой коллекции. Ранее эти насекомые пользовались особой популярностью у посетителей, но после обновления выставки было решено заменить оригинальные экземпляры на более точные копии.

Рядом с моделями установлены VR-очки, позволяющие гостям посмотреть на "Жужжащий мир" глазами пчелы. Однако сотрудники рекомендуют с осторожностью использовать этот медиа-формат людям с проблемами вестибулярного аппарата.

Вместе с тем для любителей живой природы в витринах представлены разнообразные насекомые, включая африканских бронзовок. Через стекло посетители могут наблюдать за их интересной походкой и активной жизнью.

Такой же подход использовался на выставке "Морфогенез. Живая природа", где каждый мог познакомиться с пауками, многоножками, тараканами и другими существами, вызывающими страх. Многие посетители "Биокластера" неоднократно выражали благодарность научным сотрудникам за возможность взглянуть на свои фобии с новой стороны.

Всего в "Биокластере" для посетителей приготовлено свыше 1,1 тысячи экспонатов из энтомологических коллекций Биомузея, живых насекомых в инсектариях и мультимедийные игры, помогающие различать кусачих и безобидных существ. При этом специальная "комната страха" рассказывает о том, каких насекомых стоит опасаться, а какие на самом деле безобидны.

Ранее Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" анонсировал выставку "Репетиция весны". Она пройдет с 14 февраля по 9 марта.

Свыше 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, миндаль и многие другие растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока. Главная тема этого сезона – загадочные сады Самарканда и Бухары.

Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в "Биокластере"

Читайте также


обществогород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика