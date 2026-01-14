Форма поиска по сайту

14 января, 11:06

Культура

В Третьяковской галерее пройдут экскурсии для участников "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Третьяковской галерее вновь пройдут экскурсии для участников "Московского долголетия", передал портал мэра и правительства Москвы.

Начинается второй сезон экскурсий "Семь секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи". Они будут проходить четыре раза в день. Записаться на первые экскурсии можно с 14 января на сайте проекта.

Впервые тематические экскурсии были запущены в прошлом году, рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Он отметил, что они дополнили линейку занятий проекта, посвященных искусству. Рисованием, например, занимается более 20 тысяч человек.

"Посещение одного из лучших музеев города помогает участникам познакомиться с неочевидными гранями творчества и техниками живописцев, а также взглянуть на великие полотна через призму долголетия и жизненной мудрости. Подобный формат не только развивает насмотренность, но и улучшает ментальное здоровье", – добавил Филиппов.

В первом сезоне по этому маршруту прошли почти две тысячи человек. В 2026 году было увеличено количество экскурсий, что позволит еще большему количеству москвичей старшего поколения найти вдохновение в стенах галереи.

"Семь секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи" является специально разработанным маршрутом по экспозиции "Искусство XX века". Участники могут посмотреть на полотна великих художников и раскрыть их через темы долголетия, жизненной мудрости, активности и внутренней молодости.

Те, кто посетил экскурсии в прошлом сезоне, указали на то, что такой формат позволяет по-новому посмотреть на знакомые произведения, расширить кругозор и найти вдохновение.

Участница проекта Ольга Лебедева не только увлечена искусством много лет, но и руководит клубом "Масляная живопись". По ее словам, экскурсия показывает, как развивалась живопись в ХХ веке, от академических стандартов до авангардных направлений.

"Мне очень близка сама концепция этой экскурсии – идея о том, что творчество является способом продлить внутреннюю молодость. Это действительно так: когда человек занимается искусством, он остается вовлеченным в жизнь, продолжает интересоваться новым и развиваться", – поделилась женщина.

Она добавила, что больше всего ей понравился "Семейный портрет" Петра Кончаловского. Лебедева обратила внимание на то, как были прописаны стопы, после чего рассказала об этом своим ученикам. Кроме того, Лебедева подчеркнула, что посещение галереи будет интересно и понятно тем, кто только начинает открывать для себя историю искусства.

Посетить экскурсию можно будет со вторника по пятницу в 10:30, 11:30, 12:00 и 13:00. Каждый понедельник будет открываться запись на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что в рамках работы выставки "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, которые расскажут об известных русских живописцах.

Гости смогут бесплатно посетить выставки, посвященные творчеству и жизни выдающихся художников. Познакомиться ближе с 104 живописными полотнами и 11 скульптурами посетители смогут после предварительной регистрации.

