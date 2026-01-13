Экскурсии в честь выдающихся русских художников проведут на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Тематические экскурсии, которые расскажут об известных русских живописцах, пройдут в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ в рамках работы выставки "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Гости смогут бесплатно посетить выставки, посвященные творчеству и жизни выдающихся художников. Познакомиться ближе с 104 живописными полотнами и 11 скульптурами посетители смогут после предварительной регистрации на сайте vdnh.ru. Уже 14 января в 17:00 состоится тематическая экскурсия "Василий Яковлев: художник, реставратор, педагог".

"20 января в 17:00 пройдет экскурсия "Валентин Серов. Искатель истины" в честь выдающегося русского живописца, родившегося 19 января 1865 года. Экскурсоводы расскажут гостям о жизни и творческом пути мастера. На выставке в павильоне № 1 представлена настоящая жемчужина из коллекции Русского музея – портрет княгини Зинаиды Юсуповой кисти Валентина Серова. Продолжительность экскурсии – один час", – добавили в пресс-службе.

Выставка подготовлена при сотрудничестве Русского музея, а также правительства Москвы, департамента культуры столицы и ВДНХ.

Ранее сообщалось, что начиная с 24 января жители и гости Москвы смогут посетить выставку китайской живописи, которая откроется в "Аптекарском огороде". Посетители смогут поближе познакомиться с портретами панд, слив, бамбука, камелий и азалий.

По субботам в рамках мероприятия для взрослых и детей от 7 лет будут доступны мастер-классы по ботаническому искусству. Выставка приурочена к скорому празднованию китайского Нового года, которое состоится 17 февраля.