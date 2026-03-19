Эксперт Зберовский оценил идею направлять не желающих рожать женщин к психологу

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию: в частности, женщин, не планирующих детей, могут направить к психологу. Как такая мера повлияет на демографию и не станет ли она формой давления на россиянок, разбиралась Москва 24.
"Положительные установки"
Минздрав России утвердил документ, регламентирующий порядок проведения репродуктивной диспансеризации женщин. Согласно тексту, россиянок без детей планируют направлять к психологу.
Среди других предложенных ведомством нововведений при наличии акне или облысения пациентку направят к дерматовенерологу. А при ожирении или подозрении на эндокринные нарушения – к эндокринологу. При недостаточном или избыточном весе, вредных привычках или хронических заболеваниях показана консультация терапевта.
В документе указано, что при индексе массы тела более 35 время зачатия увеличивается вдвое, а при показателе ниже 18 – в четыре раза. Также важно своевременно лечить инфекции и соматические заболевания, влияющие на репродуктивную функцию.
Кроме того, женщинам, у которых отсутствуют гинекологические заболевания, но выявлены факторы риска их развития, будут предоставлены индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни и устранению этих факторов. При обнаружении соматических заболеваний пациенткам необходимо обратиться к профильному специалисту для дальнейшего обследования и лечения, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2025 года количество многодетных семей в России приблизилось к 3 миллионам, а число детей, воспитывающихся в них, составило около 9,5 миллиона. Он также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки таких семей в решении повседневных вопросов и совершенствования системы госпомощи.
Мишустин напомнил, что во исполнение поручения президента программа материнского капитала была продлена до 2030 года. С февраля 2026 года размер выплат составлял почти 730 тысяч рублей на первого ребенка и более 960 тысяч рублей – на второго.
Наибольшее количество детей, по словам академика РАН Геннадия Онищенко, зафиксировано в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе, где суммарный коэффициент рождаемости превышал 2 на 1 женщину.
"Не вызывает оптимизма"
Стремление к материнству заложено природой – его зачатки проявляются, когда девочки играют в куклы и в "дочки‑матери". Если женщина осознанно отказывается от рождения детей при отсутствии физиологических проблем, это, скорее всего, связано с психологическими причинами. Таким мнением поделилась зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с Москвой 24.
"Конечно, это должно оставаться добровольным желанием самой женщины. Но кто-то же должен подсказать ей, что можно обратиться к специалисту. Сейчас в рамках диспансеризации в любой поликлинике обязательно есть психолог, и это бесплатно", – сказала парламентарий.
Если женщина не хочет детей, консультация специалиста может помочь разобраться, подсказать, вывести на другие психологические моменты, резюмировала Соломатина.
В свою очередь, первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло в разговоре с Москвой 24 отметил, что в молодости человек редко задумывается о том, что в старости может остаться один – без всякой помощи.
"Если женщина попала под влияние вредоносных идеологий, это серьезная обработка, меняющая ментальность. Задача психолога – вылечить человека от этой проблемы. Пока у женщины есть возможность создать семью и родить ребенка, нужна помощь", – подчеркнул эксперт.
В то же время Пожигайло назвал тонким вопрос, должен ли поход к специалисту быть обязательным. По его словам, если человек способен сам осознать проблему и пойти к психологу, его не нужно "тащить силой".
"Я не говорю, что каждому встречному нужно хватать женщину на улице и спрашивать, хочет ли она детей. Это абсурд. Но близкие родственники – родители, возможно, братья и сестры – должны иметь право настоять, когда видят, что без посторонней помощи человека не вылечить от девиантного поведения", – констатировал он.
При этом психолог Андрей Зберовский убежден, что общение с женщиной должно происходить только на добровольной основе и при наличии у нее собственной мотивации.
"Если отправляют к специалисту принудительно, это вызывает раздражение и негатив. И какой бы хороший он ни был, работать с клиентом, заряженным на сопротивление и считающим, что над ним совершают насилие, практически невозможно. Эффективность будет нулевой", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.
По мнению специалиста, в жизнь молодых людей необходимо вводить практическую психологию, включая ту, что охватывает вопросы взаимоотношений, семьи и родительства. Это должно формировать привлекательный, добрый образ семьи.
"Но когда заставляют ее создавать или рожать принудительно, это не вызывает оптимизма и не повышает ценность. Психологи стараются работать над повышением привлекательности семьи. Но отсутствие внятной семейной политики и, главное, мягких, привлекательных инструментов сильно мешает. Принудительное направление к психологу только усугубит ситуацию", – подчеркнул он.
По мнению Зберовского, чаще всего семьи откладывают рождение детей из-за больших расходов. А требования к тому, что должно включать счастливое детство, становятся все выше.
В качестве еще одной причины эксперт назвал ухудшение модели отношений между мужчинами и женщинами.
"Интернет переполнен психологами-самоучками и коучами, которые натравливают женщин на мужчин и наоборот", – сказал он.
Высокая конфликтность, агрессивно-потребительская модель, бесконечные разговоры о том, кто сколько должен зарабатывать и как делить имущество, – все это не создает здорового фона для создания семьи, заключил психолог.