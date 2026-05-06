Трамп заявил, что США и Иран могут заключить сделку до 14–15 мая

Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения сделки с Ираном до своей поездки в Китай, намеченной на 14–15 мая. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании PBS.

"Думаю, у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать их бомбить без пощады. Все очень просто", – сказал американский лидер.

Он также признал, что сохраняет оптимизм, однако раньше уже ошибался в ожиданиях от переговоров с иранской стороной.

Трамп также отметил, что не планирует направлять на переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. По его словам, контакты вряд ли потребуют их участия и США смогут провести их в удаленном формате. При этом Трамп допустил, что для подписания итоговых соглашений в будущем может быть организована отдельная церемония.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США начали блокаду пролива, а затем Трамп объявил о старте военной операции по обеспечению свободы судоходства.

Вместе с тем американский госсекретарь Марко Рубио сообщал о существовании возможностей для дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном. Он подчеркнул, что преимущество Вашингтона над Тегераном растет с каждым днем без сделки с американской стороной.