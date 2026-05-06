Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 19:00

Политика

Трамп заявил, что США и Иран могут заключить сделку до 14–15 мая

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения сделки с Ираном до своей поездки в Китай, намеченной на 14–15 мая. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании PBS.

"Думаю, у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать их бомбить без пощады. Все очень просто", – сказал американский лидер.

Он также признал, что сохраняет оптимизм, однако раньше уже ошибался в ожиданиях от переговоров с иранской стороной.

Трамп также отметил, что не планирует направлять на переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. По его словам, контакты вряд ли потребуют их участия и США смогут провести их в удаленном формате. При этом Трамп допустил, что для подписания итоговых соглашений в будущем может быть организована отдельная церемония.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США начали блокаду пролива, а затем Трамп объявил о старте военной операции по обеспечению свободы судоходства.

Вместе с тем американский госсекретарь Марко Рубио сообщал о существовании возможностей для дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном. Он подчеркнул, что преимущество Вашингтона над Тегераном растет с каждым днем без сделки с американской стороной.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика