05 мая, 22:56

Политика

Рубио заявил, что возможности для урегулирования конфликта между США и Ираном существуют

Фото: ТАСС/EPA/LUKE JOHNSON

Госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга в Белом доме заявил, что возможности для дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном существуют. Его слова передает РИА Новости.

В настоящее время США изучают возможность дипломатического урегулирования конфликта. Рубио также указал, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем без сделки с американской стороной.

Госсекретарь США заявил, что американская сторона продолжит оказывать давление на Иран, в связи с чем позиции Исламской Республики будут ослабевать, в том числе из-за блокады и санкций.

Рубио также отметил, что стороны обсуждают темы, по которым можно достичь взаимопонимания для заключения сделки.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

Позже США начали блокаду пролива. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил о начале военной операции по обеспечению свободы судоходства. Предполагается, что в рамках операции "Проект Свобода" Вашингтон направит в Ормузский пролив 15 тысяч военных, боевые корабли и авиацию.

