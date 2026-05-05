05 мая, 21:21

Происшествия

Попавший в аварию рэпер Navai принес соболезнования после гибели актрисы своего клипа

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Попавший в аварию в Москве рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) принес соболезнования в связи с гибелью актрисы своего клипа Ксении Добромиловой.

"Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Артистка умерла в результате другого ДТП, которое тоже произошло в Москве вечером 5 мая. Девушка фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из них выставил мотоцикл на заднее колесо, не справился с управлением и сбил Добромилову.

Девушка умерла на месте от полученных травм, а мотоциклист был госпитализирован. По данным СМИ, у него диагностированы ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа.

Позднее в окружении артистки подтвердили ее смерть. Девушке было 34 года. Известность она обрела благодаря роли в клипе артистов HammAli & Navai "Девочка‑война".

Сам Navai попал в ДТП на своем спорткаре Ferrari на Зубовском бульваре. Машину исполнителя развернуло, после чего транспортное средство подлетело и врезалось в столб и тротуар.

Сотрудники ГИБДД уточнили, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сам рэпер заявил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса.

Теперь рэпер может лишиться водительских прав. Дептранс Москвы обратится с соответствующим требованием в суд, а также попросить возместить ущерб из-за повреждения городской инфраструктуры.

