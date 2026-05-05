Японский депутат Судзуки сравнил Россию с екодзуной

Фото: Getty Images/Koichi Kamoshida

Глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем, депутат Мунэо Судзуки сравнил Россию с екодзуной – высшим рангом в сумо.

Также он отметил, что Украина по сравнению с РФ значительно слабее. Политик процитировал японское выражение: Не знать своих пределов. Комментируя шаги Киева в отношении Москвы, он подчеркнул, что разумнее действовать в соответствии со своими возможностями.

Кроме того, Судзуки назвал Россию великой державой, которая обладает силой и устойчивостью. По его мнению, страна располагает значительными ресурсами – уровень самообеспечения продовольствием составляет 100%.

Судзуки прибыл в Москву с визитом 3 мая. Он будет в столице до 5-го числа. Депутат уже встретился с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Российский дипломат в ходе встречи подчеркивал, что возобновление контактов России и Японии возможно при подкрепленном предметными мерами отказе японских властей от враждебного антироссийского курса.