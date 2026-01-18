Форма поиска по сайту

Toyokeizai: японский депутат передал Путину послание от премьера Такаити

Премьер Японии Такаити передала послание Путину через депутата – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS

Депутат палаты представителей Японии Мунэо Судзуки передал Владимиру Путину послание от японского премьера Санаэ Такаити во время своего визита в Москву в декабре. Об этом сообщает издание Toyokeizai.

В послании Такаити передала свою позицию, согласной которой Токио по-прежнему придает большое значение отношениям с Москвой и желает немедленного прекращения конфликта на Украине. Судзуки передал послание российскому лидеру через зампреда Совфеда Константина Косачева.

Ранее генсек кабмина Японии Минору Кихара заявил, что японское правительство выступает за возобновление контактов с Россией для обсуждения накопившихся двусторонних проблем.

Он подчеркнул, что японо-российские отношения переживают сложный период. Среди них Кихара выделил организацию поездок на могилы предков на бывших японских территориях и вопросы рыболовства.

