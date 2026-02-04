Форма поиска по сайту

Новости

04 февраля, 08:06

Общество

Всероссийскую перепись воробьев проведут в феврале

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Всероссийскую перепись воробьев планируется провести с 7 по 15 февраля. Об этом РИА Новости заявила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

Она напомнила, что перепись воробьев в России проводят дважды в год. Обычно это происходит со вторые по третьи выходные февраля и августа. В это время они еще не приступают к размножению и часто сидят на кустах. Считают, как правило, домовых и полевых воробьев.

Мостовая добавила, что численность домовых воробьев за последнее время резко сократилась во многих странах мира. В России же пока ситуация не очень понятна, так как необходимо оценить результаты наблюдений за 10–15 лет.

Специалист отметила, что без заботы граждан и подкормки этим птицам трудно. По ее словам, в основном они едят просо и пшено. В зимний период им можно нежареные несоленые семена подсолнечника, а во время сильных холодов они не отказываются и от сала.

Ранее в Нескучном саду Парка Горького состоялся сезонный учет белок, в котором могли принять участие и все желающие москвичи. Парковые зоологи отмечали всех зверьков, которых встречали на пути. Учет необходим для оценки самочувствия и численности животных, чтобы подготовить для них определенное количество еды.

