Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 13:51

Общество
Главная / Новости /

Орнитолог Чернова: хорошее настроение и желание флирта заставляют птиц петь зимой в Москве

Орнитолог рассказала, почему птицы поют зимой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Увеличение количества света заставляет птиц петь чаще уже с середины зимы. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

По ее словам, жители столицы могут услышать зимой пение щеглов, чижей и скворцов, а многие представители мелких воробьиных начинают петь уже с января.

"Световой день потихоньку увеличивается, поэтому у птиц появляется хорошее настроение и желание флиртовать друг с другом. Они начинают активно петь, когда погода достаточно теплая, хотя бы минус 5 градусов. Тем более это происходит, если пригревает солнце", – отметила эксперт.

Например, в хорошую зимнюю погоду можно услышать пение большой синицы, которая считается наиболее громкой и звонкой, отметила эксперт.

Также активно раздается брачное чириканье воробьев. А еще в лесопарках можно попасть на "концерты" щеглов и чижей.
Елена Чернова
сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог

Кроме того, некоторые птицы, которые обычно улетают в теплые края на зимовку, часто остаются в городе благодаря наличию достаточной кормовой базы, добавила эксперт.

"Поэтому, например, в Москве иногда встречаются дрозды-рябинники, грачи и скворцы, которые также поют в зимние дни. Для песен и флирта у них больше энергии, поскольку они не тратят силы на такое тяжелое и опасное мероприятие, как перелет", – отметила Чернова.

Однако все прекращается с наступлением морозов. Такое время является тяжелым для птиц, поскольку они озабочены выживанием, добавила Чернова.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин рассказал, что зимой в столице проявляют активность более 20 видов млекопитающих. Среди них лоси, бобры, белки, лисы, а также хищники из семейства куньих, такие как ласка, горностай, куница и другие.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика