Турэксперт Васильева назвала лучшие места для бердвочтинга

Бердвотчинг – только звучит экзотично. По сути, это любительская орнитология и довольно популярный досуг во многих странах. Есть прекрасные места для наблюдения за птицами и в России. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда отправиться и сколько это будет стоить.

Ботанический сад МГУ на Ленинских горах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Ботаническом саду в Москве водятся соловьи, дрозды, огари, корольки, совы, ястребы и сапсаны. Для всех желающих несколько раз в неделю проводят экскурсии, где учат различать птиц по пению. Познавательные прогулки рассчитаны на взрослых и детей от семи лет. При этом покупать билеты лучше заранее на сайте, так как они быстро заканчиваются, особенно на выходные.

Как добраться: Москва, Ленинские горы 1/12, Ботанический сад МГУ, ближайшая станция метро – Ломоносовский проспект.

Сколько стоит: билет с экскурсией для взрослых стоит 800 рублей, без – 300 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров – 500 и 250 соответственно.

Заказник "Журавлиная родина"

Фото: РИА Новости/Юрий Кавер

Заказник расположен на севере Московской области в Талдомском и Сергиево-Посадском округах. Эти места, с болотами, потаенными озерами, протоками и плесами воспел еще Михаил Пришвин в повести "Журавлиная родина", подарившей название заказнику.

Сегодня это охраняемая природная территория площадью более 36 тысяч гектаров. Журавлей можно наблюдать в конце марта – апреле во время гнездования, в июле – августе, когда птенцы учатся летать, и в сентябре – в это время птицы собираются в стаи перед отлетом в теплые края. Также в первый месяц осени в заказнике традиционно проводят Фестиваль журавля с расширенной программой экскурсий (в этом году мероприятия будут проходить с 30 августа по 28 сентября, запись откроется 1 августа), а 13 сентября состоится традиционный праздник журавля с выступлениями фольклорных коллективов, мастер-классами и чаем на болотных травах.



Как добраться: все экскурсии начинаются от биостанции Дмитровка. Сначала нужно доехать до Талдома на электричке с Савеловского вокзала (в пути чуть больше двух часов, билет в одну сторону – 433 рубля), оттуда еще час на автобусе до Дмитровки или 20 минут на такси.

Сколько стоит: 1 000 рублей с человека, необходима предварительная запись за месяц.

Дополнительная информация: одежда должна быть закрытой, обувь – удобной, в дождь нужно иметь при себе сапоги, плащ (или зонтик). Также важно взять с собой головной убор.

Национальный парк "Куршская коса"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Через Куршскую косу в Калининградской области проходит основной миграционный путь птичьих перелетов, поэтому тут особенно богатое разнообразие. В конце сентября – начале октября над этим местом за день пролетает до 2 миллионов пернатых.

Для изучения миграций здесь была построена биостанция кольцевания птиц, и одно из ее подразделений – полевой стационар "Фрингилла" – можно посетить с экскурсией. Он работает в сезон птичьих миграций с конца марта до конца октября. Здесь можно увидеть зябликов, ястребов, сов, удодов, а также белых аистов, лебедей-шипунов, орланов-белохвостов, серых журавлей и многих других. Если повезет, у гостей будет возможность понаблюдать за процессом кольцевания, но конечно, никто не может гарантировать, что птичка попадется в ловушку.

Экскурсии для групп проводят целый день по предварительной записи. Индивидуальные туристы могут присоединиться к импровизированным группам в 15:00, 16:00 или 17:00.

Как добраться: прямой перелет до Калининграда стоит от 5 000 рублей в одну сторону (в пути около 2,5 часа), потом на "Ласточке" до Зеленоградска (от 25 минут и 88 рублей за билет в одну сторону). Далее нужно ехать автобусом до нужной точки парка (например, стационар "Фрингилла", до которой ехать около часа).

Сколько стоит: вход в парк платный – 400 рублей с человека (за ту же сумму можно въехать на территорию на легковом авто), дети до 18 лет бесплатно. Экскурсия в стационар "Фрингилла" – еще 400 рублей для взрослых и 150 рублей для школьников.

Астраханский биосферный заповедник

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Заповедник в дельте Волги был создан в 1919 году для сохранения водоплавающих и околоводных птиц, которых довольно варварски истребили здесь в начале XX века. Сегодня популяцию многих из них, например белой цапли, восстановили. Помимо них, на территории заповедника можно встретить и других редких птиц, например кудрявых и розовых пеликанов.

Посещение парка разрешено только в сопровождении его сотрудников. Для особенно интересующихся тут организуют орнитологические туры от четырех до восьми дней. Пропуск на посещение оформляют заранее в управлении заповедника в Астрахани.

Как добраться: перелет до Астрахани (2,5–3 часа в одну сторону) – от 15 тысяч рублей в обе стороны. Далее удобнее всего добраться трансфером, который предоставляет заповедник (от 7 тысяч рублей на легковом авто туда и обратно, в пути около двух часов в одну сторону).

Сколько стоит: вход на территорию парка – 200 рублей, подъем на смотровую вышку и посещение экотропы – также 200 рублей с человека, услуги гида – 600 рублей в час. Стоимость экскурсий и туров рассчитывается индивидуально в зависимости от набора услуг. Цена за размещение на турбазах заповедника – от 900 рублей с человека в сутки.

