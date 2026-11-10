10 ноября, 21:36Общество
Заморозки ожидаются в столице в ночь на 11 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в ночь на среду, 11 ноября, местами ожидаются заморозки. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в MAX.
По прогнозам синоптиков, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений произойдет после 03:00.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – отмечается в сообщении.
По прогнозам синоптиков, на территории Московского региона похолодает до минус 2 градусов. При этом будет облачная погода без осадков.
Несмотря на это, пятница, 13 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в Москве. Днем температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 8 градусов. Однако ожидаются существенные осадки, местами сильные.
Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Москве в ночь на 11 ноября