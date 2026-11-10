Заморозки ожидаются в столице в ночь на 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в ночь на среду, 11 ноября, местами ожидаются заморозки. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

По прогнозам синоптиков, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений произойдет после 03:00.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, на территории Московского региона похолодает до минус 2 градусов. При этом будет облачная погода без осадков.

Несмотря на это, пятница, 13 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в Москве. Днем температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 8 градусов. Однако ожидаются существенные осадки, местами сильные.