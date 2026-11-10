Mash: мошенники предлагали комику Сабурову помощь с возвращением в РФ за 100 млн рублей

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Злоумышленники предлагали комику Нурлану Сабурову вернуться в Россию за 100 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Обмануть Сабурова попытались бывший сотрудник силовых структур и его посредница. Они потребовали с комика деньги якобы за помощь с возвращением в Россию. После передачи стороной стендапера части суммы злоумышленников задержали.

Сам комик знает об уголовном деле, сотрудничает со следствием и готов приехать в РФ для дачи показаний о вымогательстве. В настоящее время ведется расследование, в суд дело пока не передано.

В январе этого года Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Стендапер узнал об этом, когда вернулся в Москву из Дубая. Власти объяснили данное решение защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересами национальной безопасности. После этого комик отправился в Алма-Ату.

Комитет национальной безопасности Казахстана при этом начал проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве в связи с тем, что артист Марат Турымбетов заявил о передаче комиком армии России в зоне СВО 10 мотоциклов летом прошлого года.