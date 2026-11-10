Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 19:03

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Mash: мошенники предлагали комику Сабурову помощь с возвращением в РФ за 100 млн рублей

Мошенники предлагали комику Сабурову вернуться в РФ за 100 млн руб – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Злоумышленники предлагали комику Нурлану Сабурову вернуться в Россию за 100 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Обмануть Сабурова попытались бывший сотрудник силовых структур и его посредница. Они потребовали с комика деньги якобы за помощь с возвращением в Россию. После передачи стороной стендапера части суммы злоумышленников задержали.

Сам комик знает об уголовном деле, сотрудничает со следствием и готов приехать в РФ для дачи показаний о вымогательстве. В настоящее время ведется расследование, в суд дело пока не передано.

В январе этого года Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Стендапер узнал об этом, когда вернулся в Москву из Дубая. Власти объяснили данное решение защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересами национальной безопасности. После этого комик отправился в Алма-Ату.

Комитет национальной безопасности Казахстана при этом начал проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве в связи с тем, что артист Марат Турымбетов заявил о передаче комиком армии России в зоне СВО 10 мотоциклов летом прошлого года.

Комик Сабуров вернулся в Казахстан

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика