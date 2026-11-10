Уголовное дело возбудили после травмирования 11-летнего зацепера в Щербинке

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбудили по факту травмирования ребенка грузовым составом в Щербинке. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета России.

11-летний мальчик, который занимался зацепингом, попал под поезд днем 10 ноября. В результате случившегося ребенок лишился ноги.

В СК заявили, что дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ведомство добавило, что после инцидента ребенка доставили в медицинское учреждение. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В свою очередь, пресс-служба Московской железной дороги заявила Агентству "Москва", что травмирование мальчика не повлияло на движение поездов. Перевозчик пояснил, что ЧП произошло на путях необщего пользования, не принадлежащих ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели после гибели 17-летнего юноши и травмирования его 14-летнего друга на Ярославском направлении МЖД. Трагедия произошла на перегоне Сергиев Посад – 76-й километр. СК установил, что подростки в темноте возвращались домой с прогулки вдоль железнодорожных путей и были сбиты попутным поездом.

