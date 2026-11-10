Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 18:01

Происшествия

Уголовное дело возбудили после травмирования 11-летнего зацепера в Щербинке

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбудили по факту травмирования ребенка грузовым составом в Щербинке. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета России.

11-летний мальчик, который занимался зацепингом, попал под поезд днем 10 ноября. В результате случившегося ребенок лишился ноги.

В СК заявили, что дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ведомство добавило, что после инцидента ребенка доставили в медицинское учреждение. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В свою очередь, пресс-служба Московской железной дороги заявила Агентству "Москва", что травмирование мальчика не повлияло на движение поездов. Перевозчик пояснил, что ЧП произошло на путях необщего пользования, не принадлежащих ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели после гибели 17-летнего юноши и травмирования его 14-летнего друга на Ярославском направлении МЖД. Трагедия произошла на перегоне Сергиев Посад – 76-й километр. СК установил, что подростки в темноте возвращались домой с прогулки вдоль железнодорожных путей и были сбиты попутным поездом.

Читайте также


происшествиятранспортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика