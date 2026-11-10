Российский кроссовер Tenet Plus L6 получит полноприводную версию

Фото: tenetplus.ru

Российский бренд Tenet Plus, который был создан в рамках сотрудничества холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявил о скором выходе полноприводной модификации флагманского кроссовера Tenet Plus L6 на рынок России. Об этом сообщает газета "Известия".

Цены на кроссовер на данный момент не объявлены. Версия AWD дополнит переднеприводную модификацию, которая была представлена ранее. Tenet Plus L6 получил турбодвигатель с непосредственным впрыском объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 270 ньютон-метров. Кроме того, автомобиль обладает семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

При этом переднеприводный L6, стоимость которого стартует от 2 890 000 рублей, имеет 1,5-литровый турбомотор с распределенным впрыском мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 225 ньютон-метров, работающим с шестиступенчатым "роботом".

Система полного привода, в свою очередь, отслеживает условия движения в реальном времени и в случае необходимости автоматически подключает заднюю ось, тем самым перераспределяя крутящий момент. В обычных условиях тяга передается на передние колеса.

Помимо трех базовых режимов движения ("Эко", "Стандарт", "Спорт"), которые доступны на переднеприводной версии, для L6 AWD предусмотрены еще три – "Песок", "Снег" а также "Грязь". Производство полного цикла Tenet Plus L6 организовано на автозаводе холдинга "АГР", находящемся в Калуге, и включает сварку, окраску и сборку кузовов.

Ранее Tenet объявил о старте продаж семиместной версии флагманского кроссовера T9. Кроссовер оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой классической автоматической коробкой передач. Разгон до 100 километров в час занимает 9,3 секунды.