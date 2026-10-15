15 октября, 10:23Транспорт
Tenet начал продажи семиместного кроссовера T9
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Российский автобренд Tenet объявил о старте продаж семиместной версии флагманского кроссовера T9. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новинка доступна в комплектации "Ультра" по цене 4 249 000 рублей с учетом специального предложения. Первые автомобили уже поступили в официальные дилерские центры Tenet.
Кроссовер оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой классической автоматической коробкой передач. Разгон до 100 километров в час занимает 9,3 секунды.
Ранее сообщалось, что новый автомобиль Audi Q7 поступит на российский рынок до конца года. Первые машины дилеры рассчитывают получить уже в декабре. Модель будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Стоимость ожидается в пределах от 18,6 до 19,9 миллиона рублей.
"Деньги 24": цены на автомобили в РФ могут вырасти из-за новых правил экспорта из Китая