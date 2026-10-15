Tenet начал продажи семиместного кроссовера T9

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Российский автобренд Tenet объявил о старте продаж семиместной версии флагманского кроссовера T9. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новинка доступна в комплектации "Ультра" по цене 4 249 000 рублей с учетом специального предложения. Первые автомобили уже поступили в официальные дилерские центры Tenet.

Кроссовер оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой классической автоматической коробкой передач. Разгон до 100 километров в час занимает 9,3 секунды.

Ранее сообщалось, что новый автомобиль Audi Q7 поступит на российский рынок до конца года. Первые машины дилеры рассчитывают получить уже в декабре. Модель будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Стоимость ожидается в пределах от 18,6 до 19,9 миллиона рублей.