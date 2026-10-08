Geely прекратила поставки в Россию трех моделей авто, ставших основой для Volga

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Китайский автопроизводитель Geely прекратил поставки в Россию кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface. Об этом порталу "Дром" рассказал заместитель генерального директора Geely Motors в стране Алексей Марков.

Уточняется, что эти автомобили стали основой модельного ряда российских машин Volga. Таким образом, Monjaro стал кроссовером Volga K50, Atlas – K40, Preface – C50.

По словам Маркова, оба бренда являются независимыми друг от друга, они имеют свои цели и бизнес. Сейчас доставить указанные автомобили из Китая нельзя.

Monjaro представляет собой флагманский кроссовер Geely. У автомобиля 2-литровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил, а также 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.

Atlas стал более доступным кроссовером с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в базовой комплектации и с 2-литровым мотором на 200 лошадиных сил в расширенной версии.

Preface – это бизнес-седан. У него 2-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил, а также 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Тем временем в сентябре на российском автомобильном рынке появилось 26 новых моделей. Среди них – 21 легковой автомобиль, один коммерческий, два грузовых, а также два автобуса. Их зарегистрировали в продажах впервые – это рекордный показатель за месяц.

