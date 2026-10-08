Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 18:02

Транспорт

Geely прекратила поставки в Россию трех моделей авто, ставших основой для Volga

Фото: ТАСС/Sipa USA/Belga

Китайский автопроизводитель Geely прекратил поставки в Россию кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface. Об этом порталу "Дром" рассказал заместитель генерального директора Geely Motors в стране Алексей Марков.

Уточняется, что эти автомобили стали основой модельного ряда российских машин Volga. Таким образом, Monjaro стал кроссовером Volga K50, Atlas – K40, Preface – C50.

По словам Маркова, оба бренда являются независимыми друг от друга, они имеют свои цели и бизнес. Сейчас доставить указанные автомобили из Китая нельзя.

Monjaro представляет собой флагманский кроссовер Geely. У автомобиля 2-литровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил, а также 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.

Atlas стал более доступным кроссовером с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в базовой комплектации и с 2-литровым мотором на 200 лошадиных сил в расширенной версии.

Preface – это бизнес-седан. У него 2-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил, а также 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Тем временем в сентябре на российском автомобильном рынке появилось 26 новых моделей. Среди них – 21 легковой автомобиль, один коммерческий, два грузовых, а также два автобуса. Их зарегистрировали в продажах впервые – это рекордный показатель за месяц.

Читайте также


транспортавто

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика