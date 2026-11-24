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Ограничения на подачу электричества вводятся на территории Республики Крым с 25 ноября. Они будут действовать с 08:00 до 21:00 (по московскому времени) и продлятся более 10 дней, сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

По его словам, введение мер связано с противоаварийными работами на территории республики. В результате мощности снизят на 30%, пик отключений планируется с 12:00 до 15:00 (по московскому времени).

Точных графиков отключений нет: энергомощности распределят между районами равномерно. Ограничения не затронут социальные объекты, а также объекты теплоснабжения и водоснабжения – они продолжат работу в штатном режиме.

Глава региона также поблагодарил местных жителей за терпение. Аксенов назвал ограничения вынужденной мерой, попросил отнестись к ним с пониманием и объяснил их обеспечением безопасности и работами.

Ранее во Владивостоке произошла авария на электросетях, из-за которой без электричества остались более 50 тысяч человек, а свыше 15 тысяч жителей лишились отопления и горячей воды. Отключения затронули Ленинский и Первомайский районы города. При этом перебои с теплоснабжением и горячей водой зафиксировали в Ленинском районе.