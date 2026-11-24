Фото: московский детский музыкально-драматический театр "Поколение"

Казачьи и цыганские пляски, канкан, чечетка и танго можно увидеть в постановках столичных театров. В некоторых спектаклях хореографические номера дополняют известные музыкальные произведения, в других танцы становятся частью сюжета, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"Бабий бунт в нашем колхозе" – 10 декабря и 7 февраля, 12+

Музыкальный спектакль театра "Русская песня" познакомит зрителей с танцевальными традициями казачества. В постановке Нины Чусовой звучат народные песни, а артисты исполняют казачьи пляски, цыганские танцы и игровые номера.

Основой спектакля стали рассказ Михаила Шолохова "О Колчаке, крапиве и прочем" и другие произведения писателя. Их сюжеты объединили в историю жизни казачьего хутора в послереволюционные годы. Танцевальные номера представляют артисты ансамбля "Русская песня" и балета "Живая планета". Спектакль идет 2 часа 50 минут с антрактом.

"Зимний вечер в Шамони" – 4 и 5 декабря, 5 и 6 января, 12+

В Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко показывают оперетту "Зимний вечер в Шамони" в постановке Александра Тителя. Одним из центральных танцевальных номеров стал канкан: артисты исполняют его в горнолыжных костюмах, соответствующих месту действия – зимнему курорту.

Музыкальное сопровождение составили произведения Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Франца Легара, Иоганна Штрауса и других композиторов. В спектакле также звучат вальсы, чардаш, лирические дуэты и озорные куплеты. Продолжительность постановки – 2 часа 30 минут с антрактом.

"Мюзикл на чердаке" – 31 декабря, 12+

В театре "Поколение" зрителям предлагают спектакль-концерт, посвященный известным мировым мюзиклам. По сюжету брат и сестра находят кассету с музыкальными хитами и начинают смотреть ее. Постепенно они сами становятся участниками историй из "Вестсайдской истории", "Призрака оперы", "Кошек", "Моей прекрасной леди" и других постановок.

Вместе с героями зрители увидят номера с чечеткой, танго и джазовой хореографией. Идею спектакля и режиссуру инсценировки подготовила Анастасия Рудикова, музыкальным руководителем-постановщиком стал Владимир Янковский, хореографом-постановщиком – Вероника Гагкаева. Спектакль длится 2 часа 20 минут с одним антрактом.

"Монте-Кристо" – 8–13 декабря, 12+

Московский театр оперетты представляет оригинальный российский мюзикл по мотивам романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". В постановке историю любви и предательства сопровождают вокальные и танцевальные номера, а также элементы паркура.

Среди сценических декораций – замок Иф, бал-маскарад у графа Монте-Кристо и паруса кораблей контрабандистов. Особое внимание привлекают декорации-трансформеры, которые меняются прямо во время представления. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 40 минут.

Ранее сообщалось, что в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" 25 и 26 ноября в 19:00 состоятся премьерные показы спектакля "Васса Железнова" по первой редакции одноименной пьесы Максима Горького 1910 года. Режиссером выступила Надежда Михалкова.

Центральной фигурой произведения является Васса Железнова, чьи усилия по сохранению семейного бизнеса осложняются конфликтами, связанными с наследством и внутренними разногласиями в семье.