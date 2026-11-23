Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку спектаклей московских театров, в которых важную роль играют необычные декорации, реквизит и сценические эффекты. Зрители смогут увидеть гигантский колокол, бетонные волнорезы, движущийся поезд и даже настоящий автомобиль, передает портал мэра и правительства Москвы.



Гигантский колокол в Театре сатиры – "Свадьба Кречинского"

В Московском академическом театре сатиры 6 декабря и 7 января покажут спектакль "Свадьба Кречинского", поставленный Евгением Герасимовым по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Одной из особенностей оформления, созданного сценографом Анастасией Глебовой, стал огромный колокол, который появляется перед зрителями во время действия. Среди других элементов декораций – самовар.

В центре сюжета находится Лидочка Муромская, дочь состоятельного помещика, в которую влюблен картежник и аферист Кречинский. Герой рассчитывает выиграть миллионы, однако для этого ему необходимо раздобыть деньги. Он намерен заложить принадлежащий Лидочке бриллиант, чтобы получить средства на ближайшие несколько дней.



Бетонные волнорезы в МАМТ – "Медея"

Оперу "Медея" представят 14 декабря в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Пространство сцены заполняют несколько десятков бетонных тетраподов – конструкций, напоминающих морские волнорезы.

На их фоне разворачивается история Медеи, которая влюбляется в предводителя аргонавтов Ясона. Она помогает возлюбленному преодолеть испытания царя Ээта и похитить золотое руно.

Режиссер Александр Титель и сценограф Владимир Арефьев перенесли действие оперы в Грецию 1930-х годов. По мере развития сюжета первоначальная идиллия сменяется катастрофой. Черное платье главной героини и разрушающиеся конструкции становятся частью финального образа мира, охваченного хаосом из-за предательства.



Каток, снегопад и поезд в Театре оперетты – "Анна Каренина"

Мюзикл "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого идет в Московском театре оперетты 20–22 ноября и 22–31 декабря. В постановке классическое театральное оформление сочетается с мультимедийными технологиями.

На сцене размещены подвижные башенные конструкции весом по две тонны, оснащенные большими экранами. Благодаря их перемещению пространство постоянно меняется, позволяя создавать около 25 различных мизансцен.

По ходу спектакля действие переносится из деревни в оперный зал, дворец и на каток. При этом ледовая площадка лишь выглядит настоящей: актеры передвигаются на роликах по гладкому синтетическому покрытию. Эффект снегопада создают при помощи прожекторов и световых экранов, а движение поезда в финале воспроизводят с помощью проекции.



Мотоцикл, качели и мыльные пузыри в "Современнике" – "Сашашишин"

В театре "Современник" 23 декабря состоится показ спектакля "Сашашишин" режиссера Гарика Сукачева. Постановка основана на романе Александры Николаенко "Убить Бобрыкина, или История одного убийства".

Главный герой – мальчик Саша, живущий в московском дворе 1980-х годов. Стремясь укрыться от жестокой действительности, он придумывает собственный Изумрудный город, в котором нет места злобе и обидам.

Передать внутренние переживания и фантазии персонажа помогают мыльные пузыри, пролетающие над сценой и зрительным залом. Этот легкий и сказочный образ противопоставлен тяжелой реальности, с которой сталкивается Саша. Сценографию и костюмы для спектакля разработал Андрей Шаров.



Кабриолет в "Вегас Сити Холле" – "Любовь без памяти"

Мюзикл "Любовь без памяти", созданный с использованием песен Басты, можно увидеть в "Вегас Сити Холле" 20–22 и 27–29 ноября. Одним из наиболее необычных элементов постановки стал кабриолет, на котором персонаж выезжает прямо на сцену.

Сюжет посвящен начинающему музыканту Саше, приехавшему в Москву ради карьеры и известности. В столице он неожиданно знакомится со студенткой Катей, которой уже через месяц предстоит отправиться на учебу в Париж.

Для воссоздания городской среды создатели спектакля используют вращающуюся сцену, мультимедийные экраны и многоэтажные конструкции. Общая масса декораций достигает 50 тонн. В оформлении также задействованы уличные скамейки, фонари, мебель и элементы интерьера кафе.

Ранее стало известно, что в сервисе "Мосбилет" появился новый культурный маршрут "Поэтический Арбат: от Пушкина до Цоя". Его протяженность составляет 3,6 километра, а прогулка с посещением музеев рассчитана примерно на 4,5 часа. Начальной точкой станет дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке.

