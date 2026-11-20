Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В новом сезоне проекта "Зима в Москве" снова станет доступен спецпроект "Время возможностей" – бизнес получит возможность продемонстрировать свое дело большой аудитории и найти новых клиентов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Компании смогут устраивать бесплатные мероприятия, предоставлять скидки и проводить акции на своих площадках. Жители получат возможность познакомиться с их товарами и услугами и найти повод вернуться. Столица поможет в продвижении.

Во время летнего сезона к спецпроекту присоединились свыше 2,6 тысячи предпринимателей. Вместе они подготовили более 5,9 тысячи специальных предложений. Наибольшую активность проявляют владельцы магазинов, кафе и ресторанов, а также предприятий сферы услуг. В проекте приняли участие и представители спорта, образования, красоты, культуры, творчества и гостиничного бизнеса.

Кроме того, для многих участие стало традицией: бизнес отмечает приток новых клиентов, рост посещаемости и выручки. Москва публиковала предложения в туристическом сервисе Russpass, продвигала их в геосервисах и освещала в СМИ. Предприниматели получали "Бизнес-бокс" – набор инструментов лидеров рынка для развития дела. Поддержка города в рамках проекта важна и для небольших компаний, которые намерены стать заметнее как известным брендам, так и в своем районе.

В частности, рестораны "Якитория" принимают участие в спецпроекте регулярно. Зимой 2025 года более чем в 30 заведениях гостей угощали облепиховым чаем. В компании уверены, что умение удивлять посетителей и укреплять их лояльность является основой бизнеса, а "Зима в Москве" помогает рассказать о предложениях и привлечь дополнительных гостей.

Директор по развитию правообладателя товарного знака Александр Муратов порекомендовал присоединиться к "Времени возможностей" их партнерам и франчайзи.

Другой пример – сеть магазинов Modi. Она разработала акцию, которая делала доступнее уход за кожей в летнюю жару и зимние холода: при покупке двух масок для лица клиентам дарили третью. По мнению компании, участие в сезонных спецпроектах помогает известным брендам повышать доверие.

"Впервые мы узнали о "Времени возможностей" прошлой зимой из городских СМИ. Как показала практика, решение присоединиться к спецпроекту было верным", – отметил директор департамента маркетинга и коммуникаций сети магазинов Максим Кирьянов.

Он добавил, что зимой и летом фиксировался живой интерес аудитории, который дает приток покупателей. Кроме того, "Время возможностей" помогает стать ближе к клиентам и радовать их приятными и выгодными предложениями.

Сеть салонов красоты Familyart тоже использовала спецпроект для привлечения новых клиентов в рамках поддержки Москвы. Супруги Вячеслав и Ирина Адерихины открыли первое заведение 10 лет назад, через год – второе, а в 2024-м – третье. В рамках спецпроекта во всех салонах действовала скидка на все услуги для новых клиентов. О сети широкой аудитории рассказали телевизионный сюжет и реклама на городских билбордах.

Адерихин отметил, что для бренда сезонные спецпроекты являются инструментами для повышения активности аудитории. По его словам, благодаря поддержке города сеть смогла улучшить имидж, привлечь новых клиентов и укрепить лояльность уже имеющихся.

Детский центр "Академия маленьких наук" тоже участвует во "Времени возможностей", чтобы познакомить семьи района со своими занятиями. Основательница центра Юлия Воронина узнала о спецпроекте в 2024 году из рассылки и с тех пор постоянно к нему присоединяется.

За это время она провела несколько мастер-классов для детей, а также предложила специальные условия на декабрьские занятия по созданию новогоднего декора. В центре проводят занятия по комплексным программам раннего и дошкольного развития, в том числе для детей с особенностями и из билингвальных семей. Девушка занимается бизнесом 14 лет.

Развивать дело помогает поддержка ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ): в 2023–2024 годах Воронина победила и стала призером конкурса для социальных предпринимателей, оператором которого выступает учреждение. Обучение в МБМ позволило ей наладить общение с целевой аудиторией и составить план дальнейшего развития центра.

Спецпроект помогает формировать вокруг центра сообщество, уточнила Воронина. По ее мнению, родители приводят детей на мероприятия, знакомятся с программами и продолжают общение. Для бренда это становится возможностью проверить новые идеи продвижения и сделать развивающие занятия доступнее для семей с детьми.

Предприниматели могут выбрать один или несколько форматов участия в "Зиме в Москве". Например, провести под брендом проекта на городских площадках лекции, мастер-классы, интерактивные занятия и промоакции. Еще один вариант – украсить новогодние ели и площадки в соответствии с тематикой проекта или разместить информацию о бренде в оформлении катков, лыжных и тюбинговых трасс.

Также на площадках можно организовать и собственную бренд-зону. Еще можно принять участие в арт-павильоне проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве" на Болотной площади, в мероприятиях зимнего клуба на Тверском бульваре и в сезонных фестивалях.

Сам спецпроект "Время возможностей" – один из форматов участия: в рамках него предполагаются мероприятия на своих площадках. Все варианты собраны в разделе "Время возможностей для бизнеса". Заявки на участие принимаются на портале "Время возможностей для бизнеса" в разделе "На своей площадке".

На дополнительные вопросы ответят на бесплатных консультациях в МБМ. Участников, которые проведут мероприятия на своих площадках, ждут информационная поддержка и зимний "Бизнес-бокс".

Ранее сообщалось, что представители бизнеса могут стать партнерами проекта "Зима в Москве". Новый сезон пройдет с 1 декабря по 28 февраля под темой "Тепло большого города". Проект развернется на более чем 500 площадках Москвы.

Основными станут ВДНХ, кинопарк "Москино", музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и спорткомплекс "Лужники". Благодаря участию в сезонных столичных проектах компании могут получить возможность представить себя на масштабных мероприятиях, использовать готовую инфраструктуру и оборудование.

