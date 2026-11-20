Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Необходимо и дальше расширять использование технологий в надзорной деятельности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам, организаторам и гостям VII Всероссийского форума контрольных органов.

По его словам, цифровые инструменты и сервисы нужно продолжать совершенствовать. Развивать систему контроля следует не только на федеральном уровне, но и в регионах.

Отдельное внимание Мишустин уделил обратной связи от бизнеса. По мнению премьер-министра, предпринимателю необходимо понимать, как выполнять обязательные требования.

"И они могли легко и просто решать эти вопросы, не отвлекаясь на бюрократические процедуры", – добавил он.

Кроме того, Мишустин выразил уверенность, что на форуме рассмотрят эти и другие предложения, а озвученные идеи найдут практическое воплощение.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга. Глава государства отметил, что завершение создания национальной концепции финансовой безопасности является безусловным приоритетом.

Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы, добавил он. Также Путин подчеркнул, что это важнейшая работа для обеспечения интересов государства.