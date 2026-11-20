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Во время поездки президента США Дональда Трампа в Китай его сопровождал американский военный борт E-4B Nightwatch. Это воздушное судно также известно как "самолет Судного дня", сообщает портал The War Zone (TWZ).

Для перелета Трампа задействовали три самолета на базе Boeing 747. В их числе были два борта VC-25A и новый VC-25B Bridge, ранее принадлежавший Катару. К президентскому авиапарку также присоединился E-4B Nightwatch.

По данным издания, Трамп вылетел с авиабазы Эндрюс в пригороде Вашингтона 16 ноября. После короткой остановки в Маниле на Филиппинах его самолеты направились в китайский Шэньчжэнь, где проходил саммит АТЭС.

Тем временем E-4B перебросили с американской авиабазы в штате Небраска на базу Кадена, расположенную на японском острове Окинава. Оттуда самолет поднялся в воздух и сопровождал президентские борта.

Использование E-4B во время зарубежных поездок президента США является обычной практикой. Самолет способен выдержать воздействие электромагнитного импульса, возникающего при ядерном взрыве, и может оставаться в воздухе несколько дней.

В Шэньчжэне Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры трех стран впервые встретились в таком составе и по итогам беседы приняли декларацию о мире.