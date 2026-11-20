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Для грузинских властей главным условием встречи с российской стороной было не место проведения, а возможность вовремя начать обсуждение вопросов, важных для страны и ее граждан. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире телекомпании "Имеди".

По словам главы ведомства, Тбилиси не выдвигал особых требований к площадке для переговоров. Она подчеркнула, что встреча могла состояться в Минске, поскольку своевременное начало диалога имело большее значение.

Первые переговоры представителей Грузии и России прошли 19 ноября в белорусской столице. Грузию представлял специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили, российскую сторону – заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

В МИД России сообщили, что участники встречи обсудили перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества и экономического взаимодействия двух стран.

Решение провести переговоры в Минске вызвало критику со стороны оппонентов грузинских властей. Они выразили недовольство выбором белорусской столицы, учитывая тесные отношения Минска и Москвы.