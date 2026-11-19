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17 россиянок, задержанных в конце октября во время полицейских рейдов в ночных клубах Анкары, покинули Турцию. Об этом сообщило посольство России в турецкой столице.

По данным диппредставительства, на 19 ноября страну покинули 17 гражданок России, задержанных в ходе проверок развлекательных заведений. При этом часть задержанных по-прежнему находится в депортационном центре Акьюрт.

Российские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации. Посольство также оказывает соотечественницам необходимую консульскую помощь.

Ранее диппредставительство сообщало о задержании 34 россиянок во время полицейских рейдов в Анкаре. Женщинам вменяли нарушения норм морали и общественной безопасности.