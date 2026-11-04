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04 ноября, 13:35

Происшествия

Россиянка задержана на Бали по подозрению в оказании интимных услуг

Фото: depositphotos/lucidwaters

Иммиграционные власти Бали задержали 29-летнюю гражданку России, которую подозревают в предложении интимных услуг через интернет. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на иммиграционную службу Денпасара.

Задержание произошло вечером 28 октября на вилле в Денпасаре. Вместе с россиянкой проверяли двух иностранок – 35-летнюю гражданку Уганды и 32-летнюю гражданку Нигерии, которых также подозревают в занятии проституцией.

По словам руководителя иммиграционной службы Денпасара Харьо Сакти, операцию начали после жалоб местных жителей на возможные нарушения визового режима и оказание иностранками интимных услуг. В ходе проверки сотрудники иммиграционной разведки нашли в интернете анкеты иностранок с указанием стоимости услуг.

Согласно опубликованным предложениям, россиянка оценила свои услуги в 13,7 миллиона рупий (около 870 долларов), а гражданка Уганды – в 100 долларов.

Россиянка находилась в Индонезии по визе, оформленной по прибытии. Иммиграционные власти проверяют, не использовались ли разрешения на пребывание не по назначению. Задержанным может грозить депортация и запрет на повторный въезд в страну.

Ранее двух граждан России, а также гражданина Египта и гражданку Нигерии задержали на Бали по подозрению в нарушении условий пребывания. Рейд прошел вечером 24 сентября в туристическом районе Чангу.

Предварительно, трое мужчин выступали в качестве диджеев в одном из клубов, что не соответствует их разрешениям на пребывание. Один из россиян находился в Индонезии по визе, полученной по прибытии, а второй – по временному виду на жительство для инвесторов. Гражданка Нигерии превысила разрешенный срок пребывания в стране на 402 дня.

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