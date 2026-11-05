Минпросвещения РФ планирует оснастить детские сады отечественными игрушками

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Детские сады в России планируют оснащать отечественными игрушками. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас мы ставим задачу максимально оснастить детские сады, особенно в рамках программ капитального ремонта и строительства дошкольных учреждений, отечественными игрушками", – сказал Кравцов.

По его словам, в том числе будут использованы разработки победителей конкурса "Родная игрушка".

Ранее Кравцов заявил, что дошкольная программа предусматривает знакомство детей с основами чтения и письма, а также развитие через игровые занятия и народные сказки.

По словам главы Минпросвещения РФ, предусмотренные программой элементы помогают подготовить воспитанников к школе. При этом особое внимание уделяется не только освоению базовых навыков, но и развитию ребенка в процессе игры и чтения.

