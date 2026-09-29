Единые программы воспитания появятся в российских детских садах

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Министерство просвещения России подготовило единые федеральные рабочие программы воспитания, обучения и развития детей в детских садах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, в работе дошкольных учреждений теперь выстроена системность. Кроме того, для педагогов созданы единые методические комплекты для каждой возрастной группы.

Ранее Кравцов отмечал, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Приоритетом станет не заучивание детьми букв и цифр, а знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами.

Он подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. По его словам, именно этот подход ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования.