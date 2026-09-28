28 сентября, 21:59Общество
Путин призвал соизмерять тарифы ЖКХ с реальными доходами россиян
Фото: МАХ/"Кремль. Новости"
Тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и при этом соответствовать реальным доходам населения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
Глава государства назвал тарифы одной из наиболее чувствительных проблем для граждан и отметил, что над их регулированием должны постоянно работать парламент и правительство.
Президент подчеркнул, что регулирование тарифов требует тонкой работы, которую необходимо вести фактически в ежедневном режиме.
"Надеюсь, что так оно и будет", – сказал Путин.
Ранее в Общественной палате призывали пересмотреть нормы начала отопительного сезона. Тепло в квартиры нужно подавать уже при среднесуточной температуре 10–11 градусов, а не 8 градусов, как установлено сейчас. По мнению общественников, даже при 10–11 градусах в жилых помещениях, дошкольных учреждениях и школах становится некомфортно.