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28 сентября, 21:59

Общество

Путин призвал соизмерять тарифы ЖКХ с реальными доходами россиян

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и при этом соответствовать реальным доходам населения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

Глава государства назвал тарифы одной из наиболее чувствительных проблем для граждан и отметил, что над их регулированием должны постоянно работать парламент и правительство.

Президент подчеркнул, что регулирование тарифов требует тонкой работы, которую необходимо вести фактически в ежедневном режиме.

"Надеюсь, что так оно и будет", – сказал Путин.

Ранее в Общественной палате призывали пересмотреть нормы начала отопительного сезона. Тепло в квартиры нужно подавать уже при среднесуточной температуре 10–11 градусов, а не 8 градусов, как установлено сейчас. По мнению общественников, даже при 10–11 градусах в жилых помещениях, дошкольных учреждениях и школах становится некомфортно.

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