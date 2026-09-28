Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что побеждает рак

Фото: МАХ/"Отар Кушанашвили | Главный по Хейту и Любви"

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, который более двух лет проходит лечение от рака, посетил онкоцентр имени Н. Н. Блохина в Москве. После планового визита он рассказал о своем состоянии и дальнейшем лечении в мессенджере MAX.

По словам Кушанашвили, он приехал в медучреждение, чтобы узнать, каким будет следующий этап терапии. Телеведущий сообщил, что прошел необходимые процедуры, во время которых отказался от обезболивающих препаратов.

Кушанашвили объяснил свое решение желанием произвести впечатление на сотрудниц онкоцентра. Он признался, что в некоторые моменты испытывал сильную боль, однако продолжал терпеть. При этом журналист заявил, что считает лечение успешным.

"Я вернулся в онкоцентр узнавать, что там с моим организмом… И вот наконец констатирую: я побеждаю рак", – сказал он.

Кушанашвили также признал, что раньше недостаточно внимательно относился к своему здоровью. Он подчеркнул, что продолжает жить, и назвал это главным, отдельно обратившись к недоброжелателям.

Об обнаруженной онкологии у Кушанашвили стало известно летом 2024 года. Тогда же телеведущий приступил к длительному лечению. Не так давно он сообщал, что ему предстоит еще одна операция.