Друг Кушанашвили Полупанов: у телеведущего обнаружен рак

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У телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание. Об этом РИА Новости рассказал его друг Владимир Полупанов.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят телеведущему операцию на брюшную полость.

"Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", – сказал Полупанов.

О госпитализации Кушанашвили стало известно днем 20 июня. Тогда собеседник СМИ не подтвердил возможный диагноз телеведущего, о котором чуть ранее сообщал ряд телеграм-каналов. По их данным, у мужчины якобы выявили цирроз печени.

В прошлом году СМИ писали о госпитализации телеведущего с подозрением на инфаркт. Однако позже Кушанашвили опроверг эту информацию. При этом его супруга подтвердила приступ телеведущего. По ее словам, причиной инцидента стали стресс и усталость из-за плотного графика.

