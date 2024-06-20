Актер сериала "Диверсант" Алексей Бардуков попал в больницу в Москве

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Российский актер театра и кино Алексей Бардуков госпитализирован в ИКБ № 1 Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Вместе с тем в больнице не стали раскрывать подробности о состоянии артиста.

Как сообщает газета "Известия", Бардукова госпитализировали с подозрением на ботулизм. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, ему назначили необходимые процедуры.

Бардуков известен российским телезрителям по роли Леонида Филатова в сериале "Диверсант". Он также снимался в таких картинах, как "Нюрнберг", "Перевал Дятлова", "Хоккейные папы" и прочие.

Ранее Роспотребнадзор Москвы сообщил, что после обзвона 1 034 человек ведомство выявило 76 граждан с симптомами ботулизма, пятерых из них пришлось госпитализировать.

За пять дней в столичные больницы с симптомами заражения ботулизмом обратился как минимум 121 человек. 20 аналогичных случаев выявили в Подмосковье, 14 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В столичном Роспотребнадзоре выяснили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле".

19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Также под стражу заключили повара "Савон-К" Карима Норматова.