"Самокат" снял с продажи продукцию от "Кухни на районе" после случаев с отравлениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис доставки "Самокат" остановил продажи продукции от производителя "Кухня на районе" после случаев заражения ботулизмом, передает РИА Новости.

В компании уточнили, что об этом проинформировали покупателей, в чьих заказах был потенциально некачественный продукт, и предупредили о возможных рисках, а также порекомендовали обратиться к врачу.

Ранее в Москве с симптомами ботулизма обратился в медучреждения 121 человек, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, еще 30 – в реанимации. В Подмосковье с предварительным диагнозом "ботулизм" в больницы поступили 20 человек, из которых 12 находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести.

В свою очередь, в Нижнем Новгороде схожие симптомы наблюдаются у 14 человек, с аналогичным диагнозом столько же – в Казани.

"Как только мы получили информацию о происшествии, с нашей стороны было оперативно организовано проведение внутренней проверки, а также направлена информация поставщику", – сообщили представители "Самоката", добавив, что опасная продукция была передана на лабораторные исследования.

Помимо этого, сервис доставки заявил, что вернет деньги покупателям, которые приобрели салат "Лобио с фасолью", вызвавший симптомы ботулизма.

"После 10 июня вами был заказан салат "Лобио с фасолью", поэтому вы можете оформить у нас возврат денежных средств", – цитирует "Самокат" ТАСС.

В компании отметили, что деньги поступят в течение 10 банковских дней.

В связи с массовыми отравлениями СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В настоящее время задержаны гендиректор "Кухни на районе" Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.

До этого торговая сеть "ВкусВилл" также сняла с продажи продукт, который оказался в зоне риска после массового отравления в Москве. В пресс-службе компании добавили, что они находятся на постоянной связи с Роспотребнадзором.