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Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызвавшей ботулизм в Москве, Татарстане, Московской и Нижегородской областях, а также приостановил их деятельность и изъял опасную продукцию из оборота. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях, подчеркнули в Федеральной службе. Расследование показало, что на территории фирмы отсутствует централизованное водоснабжение, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице.

Помимо этого, санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки.

Сотрудники Роспотребнадзора приостановили работу всех производителей опасной продукции, включая ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), из которых 6 изначально не уведомляли о начале своей деятельности. При этом из оборота было изъято свыше 172 тонн товаров.

Кроме того, ведомство совместно с органами МВД по Москве, Московской и Нижегородской областям, а также Республике Татарстан организовали проверки более чем по 1,6 тысячи адресам, в рамках которых выявили людей с симптомами заболевания. Всех граждан госпитализировали и предоставили полноценное лечение.

В Нижнем Новгороде с симптомами ботулизма обратились в медучреждения 14 человек, с аналогичным диагнозом столько же – в Казани.

В Москве схожие симптомы наблюдаются у 121 человека, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, еще 30 – в реанимации.

В Подмосковье с предварительным диагнозом "ботулизм" в медучреждения поступили 20 человек, из которых 12 находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже следствие установило, что все пострадавшие употребили салаты с фасолью, которые заказывали в сервисе "Кухня на районе".

В настоящее время по делу задержаны гендиректор компании Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин.