Ракова рассказала о состоянии госпитализированных с ботулизмом москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

За медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек, заявила заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что сейчас все обратившиеся за помощью проходят необходимое обследование на заболевание в условиях специализированного стационара, а также находятся под постоянным наблюдением врачей. По словам Раковой, в настоящее время из 121 пострадавшего 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них – в реанимации.

"Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет", – заявила Ракова.

Заммэра уточнила, что столичное управление Роспотребнадзора вместе с Депздравом определили основные некачественные продукты, которые могли стать источником пищевого отравления, и приостановили их распространение. В частности, сейчас продолжается эпидемиологическое расследование.

"Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм", – сказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что ботулизм не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, которые содержат возбудитель инфекционного заболевания. Его инкубационный период может составлять от 2 часов до 5 суток с момента употребления некачественной пищи.

Ранее следователи выяснили, что в период с 14 по 15 июня в столичные больницы с признаками отравления поступили свыше 10 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В СК заявили, что в ходе обысков на продуктовом складе были изъяты необходимые улики, при этом рабочие пытались избавиться от интересующей следствие продукции.

После инцидента сервис доставки еды "Кухня на районе" сообщил о временном прекращении работы приложения. В компании уточнили, что в рецепте салата "Лобио" использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков сервиса.

В свою очередь, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов посчитал, что причиной отравления могли стать овощные консервы.

