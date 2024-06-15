Роспотребнадзор начал расследование из-за подозрения на ботулизм у нескольких москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление Роспотребнадзора по Москве организовало эпидрасследование в столице связи с подозрением на ботулизм у нескольких жителей города, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками Роспотребнадзора предпринимаются все необходимые меры. Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора отметили, что в городе приостанавливается реализация продукции, которая могла послужить причиной распространения болезни. Ведомство работает над установлением ее изготовителей и поставщиков.

Также в публикации подчеркивается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве уточнили, что ботулизм является инфекционным заболеванием, которое не передается от зараженного другому человеку.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения столицы опроверг данные о массовом отравлении, вызванном ботулизмом. В ведомстве рассказали, что сейчас заболевание подозревается у четырех пациентов. До этого в Сети распространялась информация о госпитализации 10 горожан.

