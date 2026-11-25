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Франция готова направить представителей в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, однако настаивает на участии европейских стран в переговорном процессе. Париж ожидает подтверждения, что Европа получит полноценное место за столом переговоров, сообщил РБК представитель посольства Франции в России.

"Как уже заявили в Елисейском дворце, есть условие: мы должны получить подтверждение того, что Европа получит полноценное место за столом переговоров по урегулированию на Украине", – подчеркнул собеседник издания.

При этом сроки и подробности возможного визита представителей "евротройки" в российскую столицу пока не согласованы. В посольстве отметили, что само приглашение обнадеживает: ранее Москва выступала против участия европейских стран в переговорах и предпочитала вести диалог только с США, полагая, что Вашингтон принимает решения за Евросоюз.

Однако, по мнению французской стороны, Европа должна непосредственно участвовать в обсуждении нескольких ключевых вопросов. Среди них – будущая архитектура безопасности, санкционная политика, восстановление Украины и судьба замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Европа рассматривает пять сценариев изменения архитектуры безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта. Один из них предполагает сохранение существующего положения дел. Москва и западные страны пока слишком далеки от компромисса, поэтому нынешняя система, несмотря на нестабильность, может остаться без существенных изменений.