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Первый иностранный космонавт в истории китайской пилотируемой программы отправился к орбитальной станции "Тяньгун". Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-24" с тремя членами экипажа на борту успешно вышел на заданную орбиту, сообщил командующий стартовым комплексом космодрома Цзюцюань Ли Бэньци.

Запуск состоялся в среду, 25 ноября, в 08:18 по пекинскому времени (03:18 по московскому времени). Для выведения корабля на орбиту использовали ракету-носитель CZ-2F. Старт прошел с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

В состав экипажа вошли два китайских космонавта – Тан Хунбо и У И. Третьим участником экспедиции стал представитель Пакистана Мухаммад Зишан Али. Он станет первым иностранцем, который посетит китайскую орбитальную станцию.

После выхода на заданную орбиту корабль продолжил полет в штатном режиме. Ли Бэньци подтвердил успешное завершение запуска.

Ранее сообщалось, что 24 ноября к Международной космической станции отправился российский грузовой корабль "Прогресс МС-36". Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела аппарат на орбиту в 13:17 по московскому времени.