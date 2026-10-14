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14 октября, 16:00

Наука

Китайская ракета-носитель "Чжуцюэ-2" вывела на орбиту 10 спутников

Фото: ТАСС/VCG

Китайская космическая LandSpace успешно запустила ракету-носитель "Чжуцюэ-2" и вывела на орбиту 10 аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Старт состоялся в среду, 14 октября, с территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" на северо-западе Китая. Полет прошел в формате совместного запуска.

Аппараты будут использовать для испытаний систем высокопроизводительных вычислений, высокоскоростной лазерной связи, а также технологий, позволяющих строить спутниковые сети.

Сам запуск в LandSpace назвали "полным успехом". Эта миссия стала 10-м полетом ракеты-носителя семейства "Чжуцюэ-2".

Ранее в Китае молния попала в ракету "Чанчжэн-3B" во время запуска с космодрома Сичан. Космический корабль не получил повреждений, так как защищен от подобных ситуаций. Носитель вывел на орбиту 6-й космический аппарат под названием "Тяньлянь-2".

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