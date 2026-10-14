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14 октября, 16:36

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Биолог Лидский: заразный трансмиссивный рак ведет себя как паразит

Биолог рассказал о существовании заразного рака

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В животном мире встречаются случаи передачи онкологии от одной особи к другой, такое заболевание называют трансмиссивным. Об этом рассказал "Газете.ру" эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

По его словам, трансмиссивный рак представляет собой редкое явление, при котором живые раковые клетки переходят от одного организма к другому. В отличие от вирусов, вызывающих опухоли, в данном случае клеточный клон сам приживается в новом организме и продолжает размножаться.

Биолог отметил, что опухолевые клетки ведут себя отчасти как паразиты. Они пользуются ресурсами нового организма, из-за чего снижаются его выживаемость и репродуктивный успех. Для этого должны совпасть несколько условий: раковым клеткам необходимо попасть в нового хозяина, закрепиться в его тканях и избежать иммунного отторжения.

Ранее кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что у мужчин тоже встречается рак груди, поскольку у них есть ткань молочной железы. Диагностируют такое заболевание обычно в более позднем возрасте, в среднем в 60–68 лет.

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