Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения агрессивных форм рака груди и яичников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав России зарегистрировал препарат на основе фузулопариба для терапии ряда распространенных и агрессивных форм рака. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе фармацевтической компании "Петровакс Фарм".

Препарат предназначен для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака, а также метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2. В компании отметили, что регистрация препарата расширит возможности применения таргетной терапии при этих заболеваниях.

Заведующая онкологическим отделением НМИЦ имени В. И. Кулакова Светлана Хохлова отметила, что примерно у 70% пациенток с раком яичников заболевание возвращается в течение трех лет после первоначального лечения. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% больных развивается устойчивость к препаратам платины.

По словам специалиста, поэтому важной задачей остается увеличение периода без прогрессирования заболевания. Появление дополнительного препарата из группы PARP-ингибиторов, считает Хохлова, дает врачам еще один вариант поддерживающей терапии.

Ранее представители пациентского сообщества выступили с просьбой включить трастузумаб дерукстекан, применяемый при тяжелых формах рака молочной железы, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Препарат назначают, когда стандартная терапия не дает результата, и его включение в перечень заметно расширило бы доступ к лечению.